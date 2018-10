Bonte had dat verbod maandag ingesteld. De toestand van de Brusselsesteenweg is volgens de burgemeester dermate slecht dat er risico’s zijn voor de veiligheid. De kans dat er een zinkgat ontstaat is reëel, zegt hij. Maar Bonte stelde ook vast dat bepaalde bedrijven systematisch het verbod negeren en hun vrachtwagens toch langs de Brusselsesteenweg laten rijden. Daar wil hij nu paal en perk aan stellen door vrachtwagens die dat doen in beslag te laten nemen.