Vriendelijkste handelaar overmeestert dief

Een man sloop dinsdagnamiddag rond drie uur de garage van Tom Verbeken in de Ternatsestraat in Essene binnen. Hij had net vierhonderd euro uit de kassa gehaald, toen de garagist zijn kantoor binnenkwam. De dief probeerde zich uit de voeten te maken met de smoes dat hij kwam solliciteren, maar dat geloofde Verbeken niet. De handelaar hield de man in bedwang terwijl zijn mecanicien de politie verwittigde. Die kwam de dief enkele minuten later inrekenen. Ondertussen had de man het gestolen geld teruggegeven.

Verbeken werd door de inwoners van Affligem al vijf keer verkozen tot vriendelijkste handelaar van de gemeente. “Als de dief uit Affligem komt, vermoed ik niet dat hij nog op mij zal stemmen”, vertelt de garagist al lachend aan Radio 2. “Al bij al ben ik ook deze keer wel vriendelijk gebleven.”

Foto: Google Streetview