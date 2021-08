Vriendengroep organiseert Bar Bascule voor het goede doel

Tijdens de zomermaanden kan je van donderdag tot zondag in Bar Bascule genieten van een hapje en een drankje aan de waterkant. “Maar we organiseren ook fietstochten, wandeltochten, boottochten en sportactiviteiten”, vult Leen Verhoeven van Bar Bascule aan.

Tegen de zomerbar was in eerste instantie protest van buurtbewoners en lokale handelaars. “Zij zijn ondertussen voor het grootste deel bijgedraaid”, laat schepen van Evenementen Lena Ghysels weten. “De zomerbar werkt samen met onder meer de lokale brouwerijen, het ijssalon en de Kanaaltochten.”

De opbrengsten gaan naar het goede doel. Met vzw PR_oost steunt de vriendengroep al enkele jaren vzw Morris Inclusief. “Die vzw zet zich in voor een jongen uit onze gemeente met een beperking. Maar we geven ook een deel van de opbrengst aan Breathe For Noa. Zij heeft mucoviscidose”, zegt Verhoeven, “en ook de basisscholen zullen een deel van de opbrengst krijgen voor de aankoop van materialen of speeltuigen.” ​