Vrijgelaten dieven lachen bakker Stijn dag nadat hij hen had overmeesterd uit: “Als dit ons rechtssysteem is…”

Bakker Stijn en zijn vrouw Cindy Vanhorebeek stonden maandagmiddag in hun keuken plots oog in oog met twee dieven die waren binnengedrongen terwijl ze aan het werk waren. Stijn kon de twee Roemenen – die niet aan hun proefstuk toe bleken – overmeesteren en in bedwang houden tot de politie aankwam. Een allesbehalve aangename ervaring uiteraard maar die kreeg dinsdagmiddag nog een wraakroepend staartje. De politie had de twee na overleg met het parket moeten vrijlaten. De dieven kwamen daarop doodleuk hun auto oppikken, die nog tegenover de bakkerij stond geparkeerd. Stijn was op dat moment zijn auto aan het uitladen voor zijn deur. “Ze zijn met hun auto vlakbij mij gestopt en een van hen begon tegen mij van ‘Sorry...’ terwijl ze mij duidelijk aan het uitlachen waren”, vertelt hij zwaar over zijn toeren. “Ik ben meteen beginnen roepen en heb ze weggejaagd. Vervolgens heb ik de politie gebeld. Daar kreeg ik te horen dat ze ze hebben moeten vrijlaten. Dat ze daar niks kunnen aan doen maar dat ze mijn frustraties wel begrijpen.”

Stijn is radeloos. “Als dit ons rechtsysteem is... Dit kan gewoon niet. Ik voel mij zo onveilig. Die gangsters worden op heterdaad betrapt en opgepakt. Ze zijn bovendien gekend voor meerdere feiten. En nog geen 24 uur later komen ze mij in mijn gezicht uitlachen. Dit is erover. Ik heb een winkel die morgen opnieuw opengaat. Wat als ze hier staan met vier man? Ze kennen mij nu. Wat moet ik doen? Ze weten dat ze hier geld kunnen vinden en ze hebben ook nog eens gezien dat ik een Porsche heb. Wie weet staan ze hier wel met een pistool en schieten ze ons overhoop. Ik ben zo gefrustreerd. Mijn vrouw is aan het wenen. Dit heeft zo’n immense impact op ons gezin. Mijn jongste zoon Zyko van 15 jaar heeft afgelopen nacht zelfs tussen ons geslapen.”

Burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) kreeg de geëmotioneerde bakker eveneens aan de lijn. “Dit is ook voor ons frustrerend”, zucht Ryon. “Ik heb naar de Dienst Vreemdelingenzaken gebeld en daar hebben ze de mededeling gekregen dat ze mochten beschikken. Of ze hier illegaal zijn kan ik niet bevestigen maar ik vrees ervoor. Politie en parket hebben gedaan wat ze moeten doen. Ze hebben een dagvaarding gekregen en zullen via snelrecht voorkomen. Maar dat ze hen in de tussentijd moeten laten gaan, terwijl ze bekend zijn bij onze diensten, is onbegrijpelijk. Het justitiesysteem faalt gewoon langs alle kanten. Dit krijg je aan niemand meer uitgelegd...”

Ryon probeert voor zover mogelijk toch nog enig soelaas te bieden. “Ik heb terug proces-verbaal laten opmaken door de politie dat ze de bakker voor zijn neus hebben zitten uitlachen. Als ze voorkomen zal dat meegenomen worden en ik hoop echt dat ermee rekening zal worden gehouden door de rechter. Ik laat ook de dienst slachtofferbejegening langsgaan bij die mensen en zal de politie ook extra laten patrouilleren. Maar intussen zitten zij er wel mee...”