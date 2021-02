Vrijwilligers brengen minder mobiele personen naar vaccinatiecentrum Koornmolen

In het Pajottenland zetten de gemeenten vrijwilligers in om minder mobiele personen naar het vaccinatiecentrum Koornmolen in Gooik te brengen. “We beseffen dat niet iedereen geneigd is om het openbaar vervoer te nemen”, geeft Gooiks burgemeester Michel Doomst toe.

De inwoners van Herne, Galmaarden, Bever, Gooik, Lennik en Roosdaal zullen gevaccineerd worden in Sportcentrum Koornmolen in Gooik. “Voor de zes gemeenten is die locatie centraal gelegen”, vertelt Gooiks burgemeester Michel Doomst. “Met de wagen zal de afstand via de grote steenwegen al bij al meevallen.”

Personen die over geen auto beschikken, kunnen in de stelplaats van Leerbeek overstappen op een bus richting het sportcentrum. “Elk halfuur rijdt er een bus”, aldus Doomst, “maar we beseffen dat niet iedereen nu gebruik wil maken van het openbaar vervoer, daarom gaan we ook vrijwilligers inschakelen om te rijden. Dat vervoer wordt georganiseerd per gemeente.” De gemeenten bekijken momenteel of ze ook een mobiele ploeg op pad sturen. “Het staat wel vast dat de huisarts kan beslissen om zwakkere personen thuis te vaccineren", besluit Doomst.

Volgende week vrijdag zullen de eerste honderd prikjes in het vaccinatiecentrum van Gooik worden toegediend aan zorgverleners.