Vrouwelijke veldlopers op scherp in Brussel

Twee vrouwelijke atleten uit onze regio maakten vandaag kans op een gouden medaille in het veldlopen in Brussel. Hanne Verbruggen uit Herne ging in de lange cross voor de Belgische titel en Jenna Wyns uit Londerzeel zette alles op alles in de korte cross.

Hanne Verbruggen domineerde de lange cross bij de vrouwen. Als topfavoriete voor de Belgische titel liep ze vandaag in Brussel het snelst weg. Toch kon ze geen definitieve kloof slaan met onder meer uittredend kampioene Hanna Vandenbussche. Verbruggen moest vooraan haar rol lossen en viel net naast het podium. De titel was voor Sofie Van Accom. “Ik ben best teleurgesteld,” aldus Verbruggen. “Misschien was ik niet helemaal fris, want ik heb de voorbije week 120 kilometer getraind.” Verbruggen schreef wel de eindwinst van de CrossCup op haar naam.

In de korte cross ging het voor Jenna Wyns uit Londerzeel beter. Na drie podiumplaatsen pakte zij voor het eerst de Belgische titel.