Vrouwen steken hand op voor Internationale Vrouwendag

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Het thema dit jaar is #ChooseToChallenge. Op sociale media posten vrouwen selfies waarop ze hun hand opsteken. Zo maken ze duidelijk dat ze de uitdaging aangaan om te ijveren voor gelijkheid.

In 1978 riep de Verenigde Naties 8 maart uit tot Internationale Vrouwendag. Daarvoor werd op die datum al extra aandacht gevraagd voor vrouwrechten. Zeventig jaar eerder kwamen in New York vrouwen op straat om te ijveren voor meer loon, kortere werktijden en betere arbeidsomstandigheden.

Dit jaar is het thema #ChooseToChallenge. Vrouwen gaan de uitdaging aan om te ijveren voor gelijkheid. “Het is niet de bedoeling om rechten van iemand af te pakken, maar we willen gewoon dezelfde rechten als mannen”, klinkt het voor onze camera.

Welke uitdagingen er nog zijn volgens vrouwen, zie je vanavond in ons nieuws.