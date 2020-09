VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck heeft eerste boek klaar

Financiëel journalist Michaël Van Droogenbroeck uit Overijse heeft zijn eerste boek geschreven. Het is er één over centen, spaargeld, en wat je daar mee kan doen, en dan vooral in de tweede helft van je leven. Want vanaf dan houden mensen per maand plots een stuk meer over, zonder te weten, waar ze het best in investeren.

278 miljard euro. Dat astronomische bedrag hebben alle Belgen samen op hun spaarboekjes gehamsterd. En dat is nu net wat je eigenlijk beter niet doet, want daar verliest het ieder jaar aan waarde. Maar wat moet je dan wel doen met dat geld? VRT-journalist Michal Van Droogenbroeck krijgt die vraag quasi elke dag. “Ik heb dat antwoord niet omdat dat voor niemand hetzelfde antwoord is. Toen dacht ik met mijn collega van Knack, Ewald, er een boek over te schrijven”, aldus Van Droogenbroeck.

"Investeren in de tweede helft van je leven," heet hun boek. Want in die periode, na hun 40ste, houden mensen plots méér over. Ze hebben dan meer anciënniteit bijvoorbeeld en een heleboel kosten vallen weg. Het huis raakt afbetaald en de kinderen zijn het huis uit. “We zien dat steeds meer mensen ook een tweede eigendom kopen om dan te verhuren. Maar dat is een dure investering en de prijzen zijn ook hoog”, aldus Van Droogenbroeck.

Daar bestaan ook oplossingen voor volgens Van Droogenbroeck. “Papieren bakstenen. Dat zijn vastgoedaandelen op de beurs van vastgoedbedrijven. Die bedrijven verhuren bijvoorbeeld winkelcentra verhuren, kantoren en rusthuizen. Daar kan je eigenlijk aan een veel lager bedrag hetzelfde kan doen als mensen die zelf bakstenen zetten of in investeren”, aldus de journalist.