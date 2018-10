Vuilnisman gewond door mes in afvalzak

De man verwondde zich in de Topmolen in Londerzeel ernstig aan een scherp mes dat onderaan in een afvalzak was gestoken. De veertiger uit Vilvoorde, werd met ernstig bloedverlies en snijwonden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Directeur Jan Buysse van Incovo: "Gelukkig kon onze werknemer het ziekenhuis na verzorging verlaten, maar dit is toch een bijzonder incident. We vragen eens te meer aan alle inwoners om mee te denken aan de gevaren voor de lader voor je iets in de afvalzak steekt. Glasscherven, messen, naalden of andere gevaarlijke voorwerpen horen niet thuis in een afvalzak, tenzij je ze heel uitvoerig hebt ingepakt. Wanneer laders door het afval verwondingen oplopen, wordt altijd de politie betrokken. Onvoorzichtige inwoners kunnen zo mee opdraaien voor de medische kosten en werkverlet van de arbeiders."

Jaarlijks gebeuren er één tot twee van dergelijke incidenten. "In het Brussels Gewest werd daarom een grote campagne gestart, zelfs in nationale media, om inwoners te wijzen op de gevaren voor afvalophalers. We sensibiliseren constant in onze infokrant aan alle inwoners en op Facebook en onze website. Iedereen moet weten dat het altijd een serieus gezondheidsrisico is voor onze mensen als je zo'n gevaarlijke voorwerpen in de vuilzak steekt."