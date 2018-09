Vuilniswagen rijdt zich vast

Een vuilniswagen van ILVA heeft zich vanochtend vastgereden in de Rozenlaan in Liedekerke. Hij belandde met zijn rechterachterwiel van de baan, met alle gevolgen vandien.

De feiten deden zich voor in de Rozenlaan in Liedekerke. "Geduld, de vuilnisophalers hebben een klein oponthoud vanochtend. De Rozenlaan is groot genoeg voor 60 extra woningen, maar te smal voor ILVA," deelde een buurtbewoner op sociale media.

Daarmee de buurtbewoner een sneer uit naar het bouwproject dat achteraan in de wijk komt. Een projectontwikkelaar wil er 60 appartementen bouwen, gespreid over drie blokken.

Het buurtactiecomité RoReMi vocht jarenlang de plannen, maar staakte onlangs de strijd. Het project werd negatief ook geadviseerd door de gemeente Liedekerke, maar de deputatie zette het licht alsnog op groen.