Vzw Caprioolkinderen lanceert eigen bier

Capri-Ale: zo heet het nieuwe bier dat net gelanceerd is in Opwijk. Het is gebaseerd op het oude recept van een bekend Opwijks bier dat ondertussen al vijf jaar niet meer gebrouwen wordt. De opbrengst gaat naar de vzw Caprioolkinderen, die dit jaar zijn 20ste verjaardag viert. Regisseur Stijn Coninx en muzikant Gunther Verspecht scharen zich achter het project.

Het nieuwe bier wordt onder de kerktoren van Peizegem, bij brouwerij De Block, gebotteld ten voordele van Caprioolkinderen. Die vzw geeft die jaarlijks 250 straatkinderen uit Kenia en Ethiopië een betere toekomst. Het initiatief komt van verzekeringskantoor De Nil uit Opwijk dat de werking nu wil blijven garanderen door de verkoop van het nieuwe bier Capri-Ale. “Met de opbrengst van een bak bier, kunnen wij één kind één maand lang volledig opvolgen qua scholing, qua huisvestiging en zo meer”, zegt Eddy De Nil, oprichter van Caprioolkinderen. Via het project werden er al een opvangcentrum en een circusschool gebouwd en rijdt er een mobiele school rond.

De smaak van het bier zal voor Opwijkenaren herkenbaar zijn: de brouwerij nam het recept over van een oud bier dat nu niet meer verkrijgbaar is. Vanaf zondag is het bier in de Opwijkse winkels en cafés verkrijgbaar. Regisseur Stijn Coninx, die ook ambassadeur is, kijkt er naar uit. “Ik kom hier af en toe in de streek”, zegt Coninx. “Hopelijk is er nog een bak Capri-Ale te vinden als ik hier terug ben.”