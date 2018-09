vzw de Rand ondersteunt Vlaamse eenheidslijsten in faciliteitengemeenten

Vzw de Rand ondersteunt in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen de Vlaamse eenheidslijsten in faciliteitengemeenten.

Het gaat niet om financiële steun, maar bijvoorbeeld om hulp bij de opmaak van brochures, vertalingen en dergelijke". Dat meldt Vlaams minister Ben Weyts, onder meer bevoegd voor de Vlaamse Rand.

Met dit initiatief gaat de vzw de Rand in op een vraag die de Vlaamse lokale mandatarissen uit faciliteitengemeenten in het recente verleden gesteld hebben tijdens het geregeld overleg dat zij hebben met Weyts. "In het kader van deze kiescampagne moeten zij immers opnieuw opboksen tegen het Franstalige tijdschrift Carrefour dat in alle bussen in de brede rand gebust wordt en er de Franstalige partijen op die manier een groot forum geeft", aldus Weyts.

Weyts vraagt zich af waar de vzw 'Carrefour des Association locales' die het blad uitgeeft de gigantische middelen vandaan haalt om dit op die manier te kunnen verspreiden. "Er gaan al langer geruchten dat het kan rekenen op de financiële steun van de Franse gemeenschap en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Wij zijn niet van plan om ons als makke lammetjes te blijven opstellen", aldus Weyts.

De steun van de vzw de Rand richt zich enkel tot de Vlaamse eenheidslijsten in faciliteitengemeenten en niet bijvoorbeeld op de N-VA die in Kraainem alleen opkomt. "Het gaat om lijsten die niet kunnen rekenen op de steun van de Vlaamse moederpartijen en daarom niet kunnen concurreren met de Carrefour-promo voor Franstalige partijen. Het Vlaams karakter staat in deze regio sowieso al zwaar onder druk", aldus Weyts.

Eddy Frans, directeur van de vzw de Rand, bevestigt dat zijn organisatie Vlaamse eenheidslijsten in faciliteitengemeenten ondersteunt bij het voeren van hun kiescampagne. "Een van onze decretale opdrachten is het verdedigen van de Vlaamse belangen in de regio. In het kader van de voorbereiding van de lokale verkiezingen achten wij het daarom ook onze taak om daar waar Vlamingen zich eensgezind zich aan de kiezer aanbieden en streven naar het behoud van het Nederlandstalig karakter van hun gemeente te bekijken op welke manier we hen kunnen ondersteunen", aldus Frans.