Vzw Poezensnoetje pleit voor structurele hulp van gemeenten

Vzw Poezensnoetje uit Lot trekt aan de alarmbel. Het opvangcentrum voor katten zit financieel in slechte papieren. “We vragen dringend structurele ondersteuning van de gemeenten waar we actief zijn, anders kunnen we binnenkort geen nieuwe dieren meer helpen”, zegt oprichtster Sonja Mertens.

Vzw Poezensnoetje vangt ondertussen vijf jaar gevonden katten en kittens op. “Voor we de dieren ter adoptie aanbieden, laten we ze steriliseren en krijgen ze een chip”, vertelt Sonja Mertens van vzw Poezensnoetje. “De meeste medische kosten worden gedekt door de adoptieprijs, maar voor voeding en extra dierenartskosten moeten we in onze eigen geldbuidel tasten.”

Het opvangcentrum zamelt normaal geld in tijdens eetfestijnen en marktjes. Maar die zijn weggevallen door de coronapandemie. Vzw Poezensnoetje kan dus voorlopig enkel rekenen op giften. “Vorige maand betaalde ik in het totaal 14.000 euro voor de verzorging van de diertjes”, vult Mertens aan. “We hebben dringend structurele ondersteuning nodig van de gemeenten waar we actief zijn, want op deze manier gaan we binnenkort katten moeten weigeren. Gemeenten en politiediensten roepen vaak onze hulp in, maar wij krijgen daarvoor geen financiële compensatie.”