Waals drinkwater in Halle voldoet niet aan Vlaamse eisen: “Gevolg van geldgebrek en kortzichtigheid”

De Watergroep denkt aan een tijdelijke installatie om het water in Halle extra te zuiveren. Tegen 2026 moet het kraantjeswater in Vlaanderen voldoen aan strenge normen. Volgens Vlaams Parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA) uit Beersel weigeren Wallonië en Brussel hun verantwoordelijkheid te nemen om die norm te halen. “Halle wordt vanuit Écaussinnes van water voorzien, maar zowel de Brusselse als de Waalse partners zeggen ‘non’ tegen de bescherming van de gezondheid van vele Vlamingen.”

Europa bepaalt sinds 2020 dat er maximaal 100 nanogram per liter aan PFAS-stoffen in ons drinkwater mag zitten. Vlaanderen wil verder gaan en tegen 2026 naar maximaal 50 nanogram per liter gaan. De huidige niveaus in het waterproductiecentrum in Écaussinnes – dat Halle en omstreken van water voorziet - worden door Vivaqua door middel van koolfiltratie op 70 tot 80 nanogram per liter gehouden. “Het drinkwater in Halle voldoet op dit moment perfect aan de huidige normen, maar wij mikken op een strengere norm”, zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep. “Op lange termijn bekijken we daarom of we het water voor Halle elders kunnen halen.”

Maar dat kan snel enkele jaren duren. Daarom denkt De Watergroep aan een tijdelijke, mobiele installatie om het water nog meer te zuiveren. “De Watergroep denkt gelukkig ook op korte termijn”, zegt Vlaams Parlementslid Jeroen Tiebout. “De tijdelijke installatie komt er in afwachting van een structurele oplossing. Kosten die strikt genomen niet door De Watergroep gedragen moeten worden, maar door Wallonië en Brussel, via Vivaqua. Door geldgebrek en kortzichtigheid wil Vivaqua nu nog niet betalen voor zuiverder drinkwater. Dat getuigt van enorme kortzichtigheid. Het is de verantwoordelijkheid flagrant afschuiven en de gezondheid van de Vlaming op het spel zetten.”