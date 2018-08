Waarom stemmen Pajotse gemeenten nog altijd met potlood en papier?

Op 14 oktober trekken we met z'n allen naar de stembus. In 21 van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde zal elektronisch worden gestemd, in 14 nog met potlood en papier. Vooral in het Pajottenland en de Zennevallei wordt nog op ambachtelijke wijze gestemd. Hoe dat komt, vroegen we aan twee Pajotse burgemeesters.

In 14 gemeenten wordt binnen anderhalve maand nog gestemd met potlood en papier: Beersel, Drogenbos, Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw.

“In 2016 heeft de dienst Binnenlands Bestuur gevraagd of we geïnteresseerd zijn in een investering om nieuwe stemapparatuur aan te schaffen. We hebben het debat gevoerd binnen het burgemeestersoverleg. En toen is geoordeeld om daar nog niet op in te gaan,” zegt burgemeester van Pepingen Luc Decrick.

Volgens Kris Poelaert, burgemeester van het naburige Herne, valt vooral de kost zwaar uit. “We zijn gemeenten met kleinere besturen. Dat betekent dat die investeringskost in verhouding ook hoger ligt. Dan moet je je de vraag durven stellen: hoeveel wordt dat gebruikt en hoelang kan je die toestellen gebruiken?”

De Pajotse gemeenten denken wel na over de overstap naar elektronisch stemmen. Burgemeester Poelaert kijkt zelf verder. “Volgens mij is het best mogelijk dat we in de toekomst zelfs kunnen stemmen via iPads, waardoor de kost ook voor Pajotse gemeenten zal meevallen."

Dat de oudere bevolking de computer niet vertrouwt, daar geloven de Pajotse burgemeesters niet in. Ik denk dat het bewezen is dat er geen angst hoeft te zijn. Daar waar het ingevoerd wordt, lijkt de bevolking er snel mee weg te zijn. En anders dan ben ik altijd bereid om een handje te gaan toesteken,” knipoogt Poelaert.