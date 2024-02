Waarom stopt Beersel-Drogenbos volgend seizoen met eerste ploeg?

84 procent van de Vlaams-Brabantse kinderen in de 3de kleuterklas is voldoende taalvaardig om volgend schooljaar te starten in de lagere school, maar 11,5 procent heeft nog extra taalondersteuning nodig en 4,5 procent zelfs intensieve begeleiding voor Nederlands. In de Vlaamse Rand liggen de...