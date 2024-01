Waarom zijn Liedekerke, Roosdaal en Affligem zo gevoelig voor wateroverlast?

De aanhoudende regen in onze regio veroorzaakt vooral problemen rond Liedekerke en Affligem. De gemeenten behoren tot de Dendervallei, die bijzonder gevoelig is voor wateroverlast. Dat komt door een combinatie van het heuvelachtige landschap en het feit dat dichtbij het water gebouwd is, maar ook door verouderde sluizen en stuwen.

De Dendervallei is bijzonder watergevoelig door het landschap. “Dat wordt gekenmerkt door steile hellingen waar het water niet kan infiltreren, maar snel naar de vallei stroomt”, zegt hydroloog Patrick Willems in Het Nieuwsblad. “Daarbovenop komt dat de Dender in de Schelde uitmondt. Bij hoogtij kan al dat water onvoldoende snel afwateren en hoopt het zich op in de vallei.”

En er is meer. Het water uit de Dender komt uit de vele zijbeken van Vlaanderen, maar ook vanuit Wallonië. Daar vonden de voorbije jaren grote infrastructuurwerken plaats en werden nieuwe sluizen en stuwen gebouwd. Die kunnen massa’s water afvoeren, meer dan de oude waterinfrastructuur in Vlaanderen aankan. Ook daar zijn plannen om stuwen en sluizen te vernieuwen, maar ze verzanden in ellenlange procedures. Zo ligt de bouw van de stuw in Geraardsbergen al sinds 2017 stil omdat de bouwvergunning vernietigd werd. In Aalst duren de werken intussen al negen jaar, maar zijn ze nog altijd niet klaar.

Aan de andere vijf complexen, waaronder die in Teralfene, is nog niet eens begonnen. Het plan ‘Ruimte voor Water’ moet oplossingen bieden. Op basis van eerdere gesprekken schuift De Vlaamse Waterweg zes scenario’s naar voren. “Drie met een focus op het ruimte geven aan de Dender zodat die bij hevige regenval kan overstromen en dat in combinatie met het beschermen van bebouwing. Drie met een focus op de aanleg van wachtbekkens voor de bescherming van stedelijke kernen en dat in combinatie met het overstroombaar maken van de Dender in de buitengebieden”, zegt Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg.