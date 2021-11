Wambeekse huisarts: ‘Ondanks online vragenlijst blijven patiënten bellen voor coronatest’

Sinds enkele dagen kan iedereen met coronasymptomen via een online vragenlijst nagaan of een test aangeraden is. De bedoeling van de website is om de druk bij huisartsen weg te halen. “Toch kreeg ik deze voormiddag nog meer dan zestig telefoontjes”, stelt huisarts Stephan Neveux uit Ternat vast.