WarmNest ondersteunt eigenaars om leegstaande panden energiezuinig te renoveren

WarmNest gaat eigenaars van leegstaande panden ondersteunen om hun woning energiezuiniger te maken. De gerenoveerde woningen worden daarna verhuurd via een sociaal verhuurkantoor. 3Wplus en Klimaatpunt werken daarvoor samen met veertien gemeenten uit Halle-Vilvoorde. De aftrap van het project is vandaag gegeven op de eerste werf in Ternat.

In Drogenbos, Gooik, Grimbergen, Halle, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Machelen, Meise, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde en Zemst kunnen eigenaars van leegstaande woningen de hulp inroepen van WarmNest om hun pand energiezuinig te renoveren. Daarna wordt de woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor. “Tijdens de renovatie moeten de eigenaars zich niet bekommeren om het opstellen van een renovatieplan, de zoektocht naar aannemers, de opvolging van de werken en het aanvragen van premies”, haalt Walter Zelderloo, voorzitter van sociaal verhuurkantoor De Woonkoepel, als voordeel aan. “Bij sociale huur liggen de renovatiepremies trouwens een stuk hoger”.

Eigenaars moeten niet langer leegstandsbelastingen betalen en ontvangen verhuurinkomsten. “Die inkomsten zijn door het sociaal verhuurkantoor gegarandeerd. Ook het onderhoud en beheer van de woning nemen wij voor onze rekening”, aldus Zelderloo.

Eerste werf

Deze voormiddag werd de start van het proefproject, dat voor een groot deel gefinancierd wordt met Vlaamse subsidies, gegeven in de Ternatse deelgemeente Sint-Katherina-Lombeek. “De renovatiekosten worden voor een vierde gedragen door subsidies en premies en dus zal de renovatie op minder dan vijf jaar terugbetaald zijn”, vertelt Roel Vanhee van 3Wplus. “We hopen om in de eerste fase dertig projecten af te werken. Over vijf projecten hebben we nu al zekerheid”, vult An Verspecht van Klimaatpunt aan. “Eigenaars van leegstaande panden mogen ons nog steeds contacteren. Het maakt niet uit hoelang die woning al leegstaat. Zelfs ongeschikt verklaarde of onbewoonbare panden komen in aanmerking.”