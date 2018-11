Waterlek hindert stationsbuurt Asse

Vanmiddag is in Asse, ter hoogte van de stelplaats van De Lijn, een buis van de waterleiding gesprongen, met de nodige hinder tot gevolg. De juiste oorzaak is nog niet bekend.

De gevolgen echter wel: op korte tijd vloeide er in de stationsbuurt veel water weg. Daardoor is de grond onder de leiding weggespoeld, wat op zijn beurt een breuk in de riolering veroorzaakte. Even dreigde zelfs de watertoren van Asse leeg te lopen, maar dat kon de watermaatschappij Farys tijdig voorkomen. Ook konden de bussen van de Lijn een tijdje niet in en uit de stelplaats rijden. Een 100-tal bewoners in de buurt van de Stationstraat zat dus zonder water, maar dat zou tegen vanavond verholpen zijn. Ook het naburige woon-zorgcentrum zat zonder water maar daar heeft watermaatschappij Faris flessen water uitgedeeld.