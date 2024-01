Wateroverlast Londerzeel: “Pas na het weekend zullen alle straten vrij zijn”

Het Gemeentelijk Coördinatiecomité van Londerzeel kwam deze voormiddag opnieuw samen. “Er zijn nog heel wat straten afgesloten voor het verkeer”, laat burgemeester Conny Moons weten. “Het gaat om de Zavel, Koevoetmolen, Zwaantje, Kouhagen, Robbroekstraat tussen Wolvertem en het rond punt, Lakeman tussen Over de Beek en Steenhuffeldorp, Maldersesteenweg (van Herbodin tot de Bessembaan) en Kruisheide. De Sneppelaar, Kouterbaan en Lippelostraat zijn doodlopend.”

Kelders

“Enkele tientallen kelders in woningen kregen water binnen, maar het is moeilijk in te schatten hoe erg de situatie bij de mensen ter plaatse is. Sommigen kregen veel water binnen, anderen weinig. Soms staat de kelder leeg, maar bij andere mensen kan die ingericht zijn. Mensen kunnen altijd hulp vragen als ze pompen of zandzakjes nodig hebben.”

“Wat woongedeelten van huizen betreft, is er water binnengelopen in een handvol woningen, vooral in de Maldersesteenweg. We hebben duizend zandzakjes in reserve klaar staan. Op plaatsen waar het water weg trekt, zoals in de Brusselsestraat en Sneppelaar, kunnen bewoners de gebruikte zandzakken terug op de paletten leggen. Onze technische dienst haalt ze dan op. Politie en brandweer blijven op ronde gaan om zich ter plaatse van de situatie te vergewissen.”

“De Groene Long in Londerzeel centrum blijft omwille van veiligheidsredenen afgesloten. Dat is nodig omdat de bodem er verzadigd is en bomen mogelijk instabiel zijn. We nemen geen risico. Ploegen van de technische dienst controleren andere bosjes in de gemeente. Staan die deels onder water en is er twijfel over de bomen, dan worden die ook afgesloten”, aldus de burgemeester.

Parken afgesloten in Meise

Om de veiligheid op het openbaar domein te garanderen, zijn ook in Meise parken en natuurgebieden tot en met vrijdag 5 januari 2024 afgesloten. Het gaat om het Neromhof, Varkensputten, Velaertbos en de Wolvertemse Beemden.