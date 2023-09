Wateroverlast in Ternat: drukke rotonde richting centrum afgesloten

De eerste schooldag ging gepaard met hevige regenbuien. Dat veroorzaakt her en der wateroverlast. Zo is in Ternat een drukke rotonde afgesloten, net als verschillende straten in Machelen. De brandweer kreeg al zo'n 185 oproepen.

Iets voor 11 uur vanochtend werd de rotonde aan de Wijmenierlaan afgesloten. De rotonde ligt op de omleidingsroute die je moet volgen door de wegenwerken in Ternat. "Er wordt een omleiding voorzien via Sint-Martens-Bodegem", klinkt het bij de gemeente Ternat. "Ook de Klapscheut is afgesloten wegens wateroverlast. Gelieve de signalisatie te respecteren en de omleiding te volgen." Ook de industriezone in Ternat kampt met wateroverlast en op de E40 stond een tijdje een rijstrook blank.

In Herne was er dan weer een modderspoor van zo'n tweehonderd meter in de Pausleenstraat. In Grimbergen is er overlast aan de Strombeekbeverselaan. Ook in Machelen zijn enkele straten afgesloten. "Het gaat om de Kerklaan, Rittwegerlaan en Nijverheidstraat. De Vlaamse Milieumaatschappij en Farys zijn bezig dit op te lossen", laat de gemeente Machelen weten.

In Vilvoorde wordt het waterpeil van de Zenne nauwlettend in de gaten gehouden en waren er problemen in het ziekenhuis. In woonzorgcentrum Maria Assumpta in Dilbeek viel de stroom uit door de hevige regenval. De Brandweerzone Vlaams-Brabant West moest al zo'n 185 oproepen beantwoorden. "Vooral de noordelijke regio is getroffen. We zetten extra manschappen en middelen in om iedereen zo snel mogelijk te helpen", besluit de brandweer.