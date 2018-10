Vermoedelijke oorzaak is een lek in de toevoerleiding in Roosdaal. Daardoor vielen meerdere gemeenten een tijd zonder water of was er minder waterdruk op de leidingen. Vooral wie wat hoger woont, kan problemen ondervinden.

De Watergroep laat weten alles in het werk te stellen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Toch zou de herstelling tot dinsdagavond kunnen duren.