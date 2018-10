WDP betaalt 13 miljoen euro voor gebouwen De Persgroep

Warehouses De Pauw (WDP) heeft de site van De Persgroep langs de Brusselsesteenweg in Kobbegem, bij Asse, gekocht. Dat meldt De Tijd. De vastgoedreus uit Wolvertem zou 13 miljoen euro op tafel leggen voor de site. Die is vijf hectare groot met onder meer 9.000 vierkante meter kantoren en ruime parkings.

Zowel WDP als De Persgroep bevestigen noch ontkennen de verkoop. De gebouwen stonden te koop sinds bekend werd dat de redacties en commerciële dienst van De Persgroep die nog in Kobbegem actief waren, volgend jaar naar Antwerpen verhuizen. In 2012 al verhuisde de drukkerij naar Lokeren, waarna het gebouw werd gesloopt.

De interesse in de site was in tegenstelling tot wat verwacht werd bijzonder groot. Warehouses De Pauw zou uiteindelijk het hoogste bod hebben uitgebracht. De vastgoedreus uit Wolvertem heeft 13 miljoen euro veil voor de site. Het is niet de eerste aankoop van WDP langs de Brusselsesteenweg. Vorige maand verwierf het al de vlakbijgelegen Ziegler-gebouwen, twee jaar geleden investeerde het 30 miljoen euro in gebouwen iets verderop in de industriezone.

Hoe de site herontwikkeld zal worden, is nog niet helemaal duidelijk. De kans is groot dat er opslag- en distributieactiviteiten komen.