Website helpt eigenaars gestolen en verloren fietsen opsporen

De Vlaamse provincies hebben de website ‘gevonden fietsen’ vernieuwd. Daarop verschijnen tienduizenden achtergelaten fietsen die politiediensten en gemeenten jaarlijks terugvinden. Via de website kunnen eigenaars hun verloren of gestolen fiets opsporen.

Wie zijn fiets verloren heeft, kan een kijkje nemen op de website ‘gevonden fietsen’. “Met deze website bieden we gemeenten en politiezones een oplossing om het beheer van gevonden en gestolen fietsen te vereenvoudigen”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. De Vlaamse provincies werken samen met Bikebank, die het registratieplatform ontwikkeld heeft.

“Er was nood aan een update. De website is vernieuwd en daardoor gebruiksvriendelijker geworden”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit van de provincie Vlaams-Brabant. “Als fietsen gestolen worden in bijvoorbeeld Grimbergen, dan duiken ze soms op in Oostende. Daarom hebben we een database gecreëerd voor heel Vlaanderen. Een eigenaar geeft een beschrijving in van de verloren of gestolen fiets. Vervolgens verschijnt er een overzicht van alle fietsen die aan deze beschrijving voldoen.”

“We willen zo veel mogelijk Vlaams-Brabanders op de fiets krijgen. Daarom investeren we in veilige fietspaden en fietsenstallingen. Maar ook een gebruiksvriendelijk platform, waarop verloren of gestolen fietsen makkelijk kunnen worden teruggevonden, draagt daartoe bij”, concludeert Tom Dehaene.​