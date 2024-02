Week tegen Pesten: “Blijvende aandacht is nodig”

Deze week is het de Week Tegen Pesten. De laatste keer, want vanaf september wordt dit het jaar tegen pesten. Wij gingen langs in de middelbare school KOBOS in Kapelle-op-den-Bos om te horen wat de leerlingen hun tips waren om pesten tegen te gaan.

Pesten in Vlaanderen vraagt blijvende aandacht. Uit onderzoek van de Universiteit van Gent blijkt dat het aantal jongeren dat slachtoffer is van cyberpesten opnieuw in de lift zit na een kentering in 2018. “De stijgende cijfers dagen ons meer dan ooit uit om een tandje bij te steken”, klinkt het bij het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. “Elke organisatie die met kinderen of jongeren werkt, zou eigenlijk verplicht werk moeten maken van een beleid om pesten en ernstige conflicten te voorkomen.”