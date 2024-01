Week van de poëzie laat kinderen speuren naar gedichten in de bieb van Vilvoorde

Het is vandaag Gedichtendag en de start van de Week van de Poëzie. Op tal van plaatsen in Vlaanderen gaat er extra aandacht naar de kunst van het woord. Ook in de bibliotheek van Vilvoorde. Daar is een poëtische speurtocht uitgestippeld voor kinderen in de lagere school.

De Poëzieweek heeft dit jaar “thuis” als thema. “We komen thuis in steden of op het platteland, we verhuizen onze verzen van streek naar streek en beschrijven nieuwe en oude landen in levendige letters. Poëzie kan mensen vieren, verwelkomen en zich thuis doen voelen,” klinkt het bij de organisatoren.

In de bieb van Vilvoorde hangen telkens tien posters waarop een gedicht te lezen valt. In elk gedicht ontbreekt één woord. Kinderen moeten raden wat het ontbrekende woord is en daarmee een kruiswoordraadsel maken. Wie de speurtocht vervolledigt, krijgt een kleine prijs.