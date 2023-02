Het is deze week de Week van de Vrijwilliger. Daarbij worden mensen die zich belangeloos inzetten voor diensten in de samenleving in de bloemetjes gezet. Vrijwilligers zijn in tal van sectoren actief. Wij trokken bij de start van de Week naar Grimbergen, waar Hedwig vrijwilligt als chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale.

De organisatie van de Minder Mobielen Centrale in Grimbergen is in handen van Eigen Thuis, een vzw die ondersteuning biedt op maat van personen met een beperking of chronische ziekte. Om mensen met een mobiele beperking te helpen, voorziet Eigen Thuis vervoer op maat. Die dienst draait op vrijwilligers.

Hedwig is één van hen. We spreken hem bij Maria, één van de Grimbergenaren die Hedwig graag ziet komen. Je ziet het verhaal in ons nieuws.