Weerdse kinderopvang: “Kleine groepjes als antwoord op hoge werkdruk”

In België staat één begeleider in voor maximaal negen kinderen. Dat cijfer ligt nergens in Europa hoger. “Wij kiezen er bewust voor om de groepen bij de baby’s kleiner te houden dan de groepen bij de peuters”, vertelt Caroline Blockmans, verantwoordelijke van kinderdagverblijf De Kaboutertuin uit Weerde. “De allerkleinsten vragen meer zorg. Een groep met negen baby’s zou te veel zijn. Voor peuters, die toch al een beetje zelfstandig zijn, is dat aantal wel haalbaar.”

Het kinderdagverblijf uit Weerde vangt momenteel 41 kinderen op en heeft daarvoor negen kinderbegeleiders in dienst. “We kunnen een extra persoon inschakelen, een zogenoemde vlinder, of soms spring ik zelf in”, gaat Blockmans voort. “In onze nieuwbouw kunnen we ons beter organiseren voor een kwaliteitsvolle opvang.”

De verantwoordelijke van De Kaboutertuin zag het takenpakket van haar kinderbegeleiders de afgelopen twintig jaar fel veranderen. “Er komt meer bij kijken dan kinderen verzorgen en hen aan het spelen zetten”, verduidelijkt Blockmans. “We spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kinderen en moeten hen daarbij ook observeren. Via een softwaresysteem kunnen we alles registeren en dagelijks een rapport bezorgen aan de ouders.”