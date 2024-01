Weerman Jonas De Bodt over noodweer: “Sinds oudjaar bijna evenveel regen als normaal in een maand”

Sinds oudejaarsavond is in Liedekerke eens 60 liter per vierkante meter neerslag gevallen. Dat zegt weerman Jonas De Bodt. “Die hoeveelheid krijgen we normaal in een hele maand”, verklaart hij de wateroverlast in onze regio.