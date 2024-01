Vanmorgen en in de loop van vandaag is het opletten voor gladde wegen en fietspaden. De wegdektemperaturen zijn over heel Vlaanderen negatief. Tegelijk wordt er winterse neerslag verwacht die stilaan onze regio bereikt. De winterse neerslag houdt mogelijk aan tot de avondspits.

De neerslag is voornamelijk voorspeld ten zuidoosten van Vlaanderen, maar ook in de noordelijke delen van bestaat de kans dat er sneeuw valt. "De wegen en fietspaden zijn extra preventief gestrooid vannacht - goed voor een verbruik van 850 ton smeltmiddel - maar de kans bestaat dat de strooidiensten opnieuw moeten uitrijden om de sneeuw weg te ruimen", zegt Katrien Kiekens van Agentschap Wegen en Verkeer. "Het preventief gestrooide zout zorgt ervoor dat sneeuw niet gaat kleven aan de weg en iets makkelijker geruimd kan worden."

Wegen en Verkeer vraagt om bijzonder voorzichtig te zijn wanneer je de weg op gaat, zeker tijdens of kort na de sneeuwval. Hou afstand en matig je snelheid. Informeer je ook over de actuele verkeerssituatie via de website van het Vlaams Verkeerscentrum en meld lokale winterse buien via de KMI-app.