Wegen Midzomer Wambeek en StraPatZen scheiden

Al enkele jaren stond StraPatZen op zondag geprogrammeerd tijdens Midzomer Wambeek en groeide uit tot één van de publiekstrekkers van de dorpsfeesten. Maar Sint-Pieters-Leeuw, dat het straattheaterfestival mee organiseert, besliste om het festival te verschuiven van begin augustus naar het voorlaatste weekend van augustus om nog meer volk te lokken. Een probleem voor Midzomer Wambeek, dat altijd begin augustus plaatsvindt.

Jan Raspoet, de grote kracht achter StraPatZen in Wambeek, trok zich onlangs volledig terug uit de organisatie van de dorpsfeesten om zich volledig te kunnen concentreren op het straattheater. "In Ternat start StraPatZen als zelfstandig festival, los van het Midzomer festival waar het jaren deel van uitmaakte. Een nieuw festival op een nieuwe locatie, een nieuwe datum en via een nieuwe vzw. Die zoekt enthoesiaste mensen die mee aan de wieg willen staan van het festival in Ternat", staat te lezen op de website van StraPatZen.

Het straattheaterfestival blijft dus wel in Ternat, maar komt dus los van Midzomer Wambeek. StraPatZen wordt dit jaar op zaterdag 22 augustus in Sint-Pieters-Leeuw georganiseerd en daags nadien in Ternat.