Wegpolitie dreigt met acties

De vakbonden zeggen dat in heel wat verkeersposten de agenten op hun tandvlees zitten. Volgens de christelijke vakbond hebben zich gisteren in de grootste post in Antwerpen zich gisteren zes agenten ziek gemeld. In andere posten is het dag per dag kijken of er genoeg personeel zal zijn om alle interventieploegen te bemannen. Volgens de liberale vakbond VSOA is de situatie onhoudbaar.

Vooral de aanhoudende problematiek van transmigranten aan snelwegparkings weegt zwaar door. De post in Bertem draait op 40% van de bemanning. Dat komt neer op één ploeg per shift voor het volledige werkgebied.Daarom springen agenten bij van zones waar het personeelstekort minder groot is.

“Maar ook zij hebben tekorten van 30%. Hoe kunnen die onderbemande diensten dan hun collega’s depanneren? Dat gaat gewoon niet”, klaagt Joery Dehaes de situatie aan in Het Laatste Nieuws. “Er dringen zich duidelijk acties op.”