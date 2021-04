Welke beslissingen neemt het Overlegcomité vandaag?

Een eerste beslissing die het Overlegcomité moet nemen is de heropening van de scholen. De onderwijsministers raakten het maandag al eens om de scholen op dezelfde manier te openen als voor de paasvakantie. Vanaf 19 april is het streefdoel ook om voor studenten aan universiteiten en hogescholen twee halve dagen of een volledige dag per week les op de campus te voorzien.

Een moeilijkere beslissing wordt de heropening van de horeca. Cafés en restaurants zijn al zes maanden dicht. Coronacommissaris Pedro Facon stelt voor om de heropening van de horeca uit te stellen tot midden mei. Al neemt de druk om vanaf 1 mei de terrassen al te openen wel toe. Horeca Vlaanderen twijfelt evenwel of dat rendabel is.

Een ander discussiepunt is het winkelen op afspraak. Vooral de modesector hekelt de maatregel en zegt dat handelaars hun inkomsten de voorbije weken drastisch hebben zien dalen. Normaal loopt de maatregel af op 26 april, al bestaat de kans dat die vandaag al aangepast of mogelijk zelfs verlengd wordt.

Tot en met 26 april moeten ook onder meer kappers en schoonheidsspecialistes hun deuren gesloten houden. Maar vanuit de sector is er twijfel of de huidige maatregel daadwerkelijk een effect heeft op het aantal besmettingen. Of zij vanaf 26 april groen licht krijgen, is niet duidelijk.

Het verbod op niet-essentiële reizen loopt na 19 april waarschijnlijk af. Europa sprak zich eerder al uit tegen de maatregel die België eind januari invoerde. Vermoedelijk gaat de overheid als alternatief het testbeleid en verplichte quarantaine voor wie na vakantie terugkeert naar ons land strenger controleren.

Het Overlegcomité moet ook het hoofd buigen over wanneer de cultuurzalen opnieuw open mogen en vanaf wanneer en met hoeveel personen evenementen kunnen plaatsvinden. Daarover is nog veel onduidelijkheid. De overheid wil wel een kader creëren om zogenaamde testevenementen te organiseren.

Of de avondklok op de schop gaat, is nog maar de vraag. Op de maatregel is heel wat kritiek omdat die ongrondwettelijk zou zijn, maar de overheid gaf de voorbije weken niet de indruk om de avondklok te versoepelen.

Tot slot is er de roep om het ‘buitenplan’ terug te activeren. De buitenbubbel zou daardoor vergroten van vier naar tien personen. Ook buiten sporten in groepsverband zou dan met meer mogelijk zijn. Maar of het Overlegcomité de bubbels vergroot, is hoogst onzeker aangezien er nog altijd heel wat besmettingen zijn.