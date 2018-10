Welke lessen trekt Pepingen uit het verleden?

Wie wordt afgestraft voor de onbestuurbaarheid en wie kan de rust laren wederkeren in Pepingen? Het zijn op die vragen dat de kiezer hier een antwoord zal moeten geven. Het is vooral uitkijken naar de twee grote machtsblokken – de Lijst van de Burger met Eddy Timmermans als kopman en CD&V van burgemeester Decrick.

“De campagne is rustig en constructief verlopen. Ik hoop dat de kiezer gemerkt heeft dat we na een woelige periode de voorbije twee jaar orde op zaken hebben gezet,” zegt burgemeester Decrick. “Ik heb vertrouwen in mijn ploeg. We hebben hard gewerkt. Ik hoop dat de kiezer rekening houdt met de voorbije zes jaar. Ik vind nog altijd dat we onterecht zijn afgezet,” zegt Eddy Timmermans.

Dat een partij hier vanavond de absolute meerderheid haalt, is gezien het recente verleden bijna uitgesloten. De overige partijen N-VA, Door en voor Pepingen en Groen zouden daarom wel eens héél belangrijk kunnen worden. Want een coalitie tussen Lijst van de Burger en CD&V, daarvoor lijkt het water nog te diep. "We staan open voor alles, maar het verleden blijft meespelen. De kans op een coalitie met LVB is zeer klein,” zegt Decrick. Timmermans vult aan. “Laat de kiezer eerst beslissen. Op basis van de uitslag gaan we gesprekken aanknopen. Ik sluit niets of niemand uit.”

Zes jaar geleden werd een coalitie gesmeed tussen Lijst van de Burger en N-VA. Zij hadden één zetel meer dan de dan enige oppositiepartij CD&V. “Ik denk dat het nieuwe gemeentebestuur daar toch lessen uit moet trekken. We gaan voor een ruimere meerderheid. Ik denk dat het vooral uitkijken is naar de kleinere partijen met wie ze een coalitie willen vormen,” besluit Decrick. “Je meerderheid is uiteraard zo groot mogelijk. Maar een coalitie met acht moet ook kunnen, op voorwaarde dat iedereen zijn woord houdt. En niet zoals vorige keer waar sommigen zich na een paar maanden hun kar keren,” besluit Timmermans.