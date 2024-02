Burgemeester van Wemmel Walter Vansteenkiste wil dat de eigenaars van twee leegstaande gebouwen aan de schoolsite van Campus Wemmel optreden en de gebouwen saneren of afbreken. De burgervader is het aanhoudende vandalisme, wildgroei en brandstichtingen in en rond beide kraakpanden beu en onderzoekt of hij een gedwongen afbraak via een burgemeestersbesluit kan opleggen.

Wemmel onderzoekt of gedwongen afbraak van leegstaande gebouwen mogelijk is: “Brandstichtingen moeten stoppen”

Zowat een halve eeuw geleden was de oude Zandloper aan de schoolsite aan de Zijp het bruisend hart van het Vlaamse verenigingsleven in Wemmel, maar sinds 2010 staat het gebouw leeg. De Norrland, het gebouw naast de oude Zandloper, was het vroegere didactisch restaurant van de leerlingen horeca en voeding van de hotelschool. Ook dat gebouw staat al meer dan tien jaar leeg.“Dinsdagnamiddag was er opnieuw een brandstichting. Het vuur was snel geblust, maar dit soort incidenten moet stoppen. Eigenlijk krijgen we om de drie maanden klachten uit de buurt over brandstichting, wildgroei of vandalisme”, zegt burgemeester Vansteenkiste.

Wemmel is die overlast meer dan beu. “We hebben de eigenaars aangeschreven om er iets aan te doen. Beide gebouwen zouden beter worden afgebroken. Het is bouwgrond, dus kan die beter worden benut. Omdat het privégrond is, kan de gemeente er niet optreden”, zegt burgemeester Vansteenkiste. “De gemeente heeft de eigenaars al verschillende keren aangeschreven, maar er komt geen schot in de zaak. Totnogtoe liepen die brandstichtingen goed af, maar dit kan en mag niet blijven duren.”

Als er geen reactie komt, laat Vansteenkiste onderzoeken of het mogelijk is om een burgemeestersbesluit uit te vaardigen om die kraakpanden gedwongen af te breken. “Maar ik wil het zover niet laten komen”, klinkt het.