Wemmel voert samenscholingsverbod in vanaf 22 uur tot 5 uur

Wemmel voert een samenscholingsverbod in vanaf 22 uur tot 5uur, om onder andere te vermijden dat inwoners van Brussel zouden samenscholen in Wemmel. Het is antwoord van de faciliteitengemeente op de Brusselse avondklok.

Vlaanderen breidde de avondklok gisteren niet uit. In Wemmel mag je je dus tot middernacht op de openbare ruimte begeven, in Brussel is dat door de avondklok tot 22 uur. “Die Brusselse avondklok heeft een invloed op de randgemeenten. Inwoners van Brussel zouden kunnen uitwijken naar Vlaanderen om tot middernacht wel samen te scholen met maximaal vier personen", zegt Wemmels burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). "Om deze reden wordt op het grondgebied van Wemmel een samenscholingsverbod op het openbaar domein van 22u tot 5 uur vastgesteld voor twee personen en meer.”

Het samenscholingsverbod houdt wel in dat een avondwandeling alleen, in gezinsverband of met de hond wél nog mogelijk blijven tot de avondklok van 24u. De politie kan GAS-boetes uitschrijven op het overtreden van het samenscholingsverbod en de avondklok. De voorbije week testten 223 mensen positief op corona in Wemmel.