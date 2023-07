Wemmelse burgemeester reageert voor het eerst op kritiek mobiliteitsplan

Burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) reageerde met een opmerkelijke speech tijdens de viering van de Nationale Feestdag gisteren in Wemmel op de felle kritiek die het mobiliteitsplan in de gemeente de laatste maanden kreeg.

Dat burgemeester Vansteenkiste niet eerder reageerde, is logisch, want de burgervader herstelt nog van een beroerte, die hem twee maanden geleden velde. Hij is inmiddels aan de beterhand, maar heeft nog veel rust nodig. Vansteenkiste had het in zijn speech over de nieuwe Zorgcampus W met een nieuwe bibliotheek, de vernieuwing van de sporthal én het felbesproken mobiliteitsplan.

“We gaan van de Limburg Stirumlaan -momenteel een belangrijke doorgangsas richting Brussel en de op- en afrit 8 van de Ring- opnieuw een woonstraat maken en teruggeven aan de inwoners”, zei Vansteenkiste tijdens zijn speech. “Op- en afrit 8 van de Ring worden hiervoor binnenkort afgesloten.”

Inmiddels zijn net voor de zomer wel een reeks drastische mobiliteitsingrepen ingevoerd, zoals knippen in heel wat straten met betonblokken, herschikken van parkeervakken en invoeren van éénrichtingsverkeer. Doel: het doorgaand verkeer leiden naar twee grote verkeersassen: Rassel-Robberechtsstraat-Zijp en de Windberg-Kaasmarkt-Steenweg Op Brussel, waar de zone 50 blijft gelden. Alle andere lokale wegen in Wemmel worden volgens het plan in een tweede fase zone 30.

“We beseffen dat mensen bezorgd zijn, nu de eerste maatregelen zijn ingevoerd”, vertelde de burgemeester tijdens de speech. “We gaan de effecten van het plan nu zes maanden testen. Er zijn ook twintig permanente meetpunten geïnstalleerd om het verkeer in kaart te brengen. Ik nodig dan ook alle Wemmelaars uit om constructief hun ervaringen met het bestuur te delen over deze maatregelen.” “We vragen een gepaste dosis geduld voor dit proefproject. We willen de bevolking helemaal niet verdelen in een kamp voor en tegen het mobiliteitsplan, dat overigens met een ruime meerderheid in de gemeenteraad is goedgekeurd.”

De burgemeester gaf nog mee “dat fake news en verwijten hier geen plaats hebben”. “We willen wijken in Wemmel leefbaarder maken, met veiliger verkeer en minder sluip- en doorgaand verkeer”, aldus nog Vansteenkiste. Met de invoering van de eerste maatregelen, kreeg het mobiliteitsplan in Wemmel heel wat kritiek. Oppositiepartij Intérêts Communaux (IC) haalde eerder hard uit. “Het plan zorgt voor meer verkeer in straten waar er al files zijn”, zegt Didier Noltincx (IC).

Door de vele knippen met betonblokken en het invoeren van eenrichtingsverkeer in straten en wijken, zijn heel wat plaatsen moeilijker bereikbaar en moeten Wemmelaars omrijden. IC vraagt nu in een pamflet dat bus-aan-bus verdeeld is, om het mobiliteitsplan af te voeren. Ze gaan dit op de gemeenteraad in september voorleggen. Burgemeester Vansteenkiste liet al weten dat “het plan, zeker niet zal worden afgevoerd. We vragen geduld om alles na de testfase te evalueren.”