Wemmelse Miss Vlaams-Brabant droomt van kroontje Miss België

Thanaree werd op haar elfde geadopteerd door haar Belgische ouders. Tot dan groeide ze op bij haar biologische familie in Thailand. Ondertussen werkt de Wemmelse bij kapperszaak Cocoon in Meise en is ze schoonheidsspecialiste op zelfstandige basis. Sinds zondag mag ze zichzelf Miss Vlaams-Brabant 2021 noemen. “Dat geeft mijn zelfvertrouwen echt een boost, want ik was vroeger onzeker”, vertelt Thanaree trots.

In maart vindt de finale van Miss België plaats. Thanaree droomt van het kroontje. “Via de wedstrijd wil ik de onderwijssituatie van de kinderen in Thailand verbeteren”, aldus de kersverse Miss Vlaams-Brabant.