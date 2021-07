Werken N9 gaan na bouwverlof derde fase in

De werkzaamheden aan de Brusselsesteenweg (N9) tussen Zellik en Asse zijn ondertussen een jaar bezig. Tussen de Vaal en de Langestraat wordt de gewestweg volledig heringericht. Momenteel wordt de tweede fase afgewerkt. Na het bouwverlof van de aannemer schuift de werf op in de richting van het centrum van Asse. “Tussen eind juli en midden augustus zal de steenweg tijdelijk opengesteld worden in beide richtingen”, duidt Anton De Coster van Agentschap Wegen en Verkeer. “Daarna starten we met fase 3.”

Vanaf 16 augustus zal het gedeelte tussen de Benedenstraat en het Stevensveld een nieuwe riolering, wegdek en fietspaden krijgen. “Verkeer kan ook tijdens die fase enkel in de richting van Zellik en Brussel over de steenweg rijden”, vult De Coster aan. “Voor het lokale verkeer en fietsers in de richting van Asse schuiven de omleidingen op. Doorgaand verkeer moet nog steeds omrijden via de E40 en de Edingsesteenweg.” Vooraleer de nieuwe fase aanvat, zal de Brusselsesteenweg een weekend afgesloten zijn tussen de Langestraat en de Benedenstraat voor de finale asfalteringswerken in die zone.​