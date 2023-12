Werken Terhulpensesteenweg in Hoeilaart bijna klaar: “Enkel lokaal nog wat hinder”

In Hoeilaart is het einde in zicht van de werken voor de herinrichting van de Terhulpensesteenweg. Die zijn al meer dan een jaar bezig en liepen wat vertraging op. Maar half januari zou het auto- en vrachtverkeer opnieuw in beide richtingen door moeten kunnen, nu gebeurt dat beurtelings op één rijstrook. Op de afwerking van de fietssnelweg naast de steenweg is het nog even wachten.

De Terhulpensesteenweg is de drukke gewestweg die Watermaal-Bosvoorde verbindt met Terhulpen, dwars door het Zoniënwoud. Daarmee overbrugt de weg de kortste afstand tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië. In Hoeilaart geeft de Werkvennootschap een grondige facelift aan de Terhulpensesteenweg.

“De vernieuwing was nodig omdat het Vlaamse Gewest een fietsverbinding aan het realiseren is tussen Wallonië en Brussel”, zegt burgemeester Tim Vandenput. “Je moet ook weten dat er in Wallonië al een fietsverbinding is en ook op het stuk Terhulpensesteenweg tussen de Ring rond Brussel en Bosvoorde. Dus dit kadert in het aanleggen van een fietssnelweg en ook in het fel verbeteren van de weginfrastructuur voor wagens en vrachtwagens.”

De werken zijn vorig jaar in oktober gestart en gingen ongeveer een jaar duren, maar ze liepen wat vertraging op, vooral in de zomer tijdens de aanleg van de nutsvoorzieningen. Midden januari moet de steenweg in beide richtingen openen. Maar helemaal afgewerkt zal de Terhulpensestenweg dan nog niet zijn. “Er zal misschien lokaal nog een beetje hinder zijn, maar voor ons is het belangrijkste dat het verkeer niet meer door ons centrum komt”, besluit Vandenput.