Werken Woluwelaan op schema

De werken voor de herinrichting van de Woluwelaan in Machelen zitten op schema. De Woluwelaan ondergaat een totale make-over en moet na afloop een ‘groene, hedendaagse boulevard’ worden waar ook fietsers en voetgangers zich veilig voelen. De koker van de ruim 600 meter lange tunnel richting Vilvoorde is nu al klaar en zou in de lente al in gebruik genomen worden.

Sinds 2020 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant aan de grootscheepse herinrichting van de Woluwelaan tussen het kruispunt van de Haachtsesteenweg in Diegem en de Kerklaan in Machelen. Het auto- en vrachtverkeer moet er vlotter en veiliger verlopen, maar dat is lang niet alles. “Daarnaast investeren wij ook in veilige voet- en fietspaden langs de Woluwelaan en verder is er ook voor het openbaar vervoer goed nieuws, want de Ringtrambus die hier in de nabije toekomst zal rijden, krijgt hier zijn eigen bedding”, vertelt woordvoerder Anton De Coster. “Het is dus een belangrijke investering voor de hele regio. In totaal gaat het om 64 miljoen euro.”

Volgens het Agentschap Wegen & Verkeer zitten de werken mooi op schema, al zal het nog even duren voor de klus helemaal is geklaard. “Dit stuk van de Woluwelaan wordt afgewerkt in de zomer van 2023. Daarna gaat Wegen & Verkeer nog de kruispunten van de Kerklaan en de Haachtsesteenweg veiliger inrichten. De collega’s van de Werkvennootschap zijn ondertussen al gestart met het doortrekken van de gescheiden busbaan van de Ringtrambus. We zullen dus nog tot 2025 bezig zijn.” Een tunnel van zeshonderd meter moet het doorgaand verkeer richting Vilvoorde vlot laten doorrijden onder de nieuwe aansluitingen van de Ring. De koker is klaar en tegen begin mei zou hij helemaal gebruiksklaar moeten zijn.