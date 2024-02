Werknemers Incovo leggen het werk neer: depot in Vilvoorde geblokkeerd, recyclageparken gesloten

Het personeel kon al langer niet door één deur met directeur Jan Buysse. "“We kunnen spreken over een algemene malaise bij het personeel, zowel bij de arbeiders als bedienden. Recent zijn zaken naar boven gekomen waardoor we over een toxische werksfeer kunnen spreken”, zegt Dries Van Herrewegen van ACOD. “Het gaat vooral om de manier van leidinggeven. Dat loopt niet zoals het zou moeten”, vult Jos Vanherwegen van VSOA aan.

Vanochtend zaten alle partijen rond de tafel. Na dat overleg besliste Jan Buysse om op te stappen. Hij was sowieso aan zijn laatste weken bezig als directeur. “Door de spontane vakbondsactie zijn onze ploegen vandaag niet uitgereden. Ook de recyclageparken zijn tot nader order gesloten”, meldt de intercommunale. "We voorzien morgen een inhaalophaling van restafval en gft in Malderen en Steenhuffel. Voor het papier, karton en pmd in Vilvoorde kunnen we helaas geen ophaling voorzien. We vragen inwoners om dit opnieuw binnen te nemen tot de volgende afvalophaling."

We vroegen Jan Buysse om een reactie, maar hij wil niet reageren. Incovo haalt het afval op in Londerzeel, Machelen, Meise, Vilvoorde en Zemst.