Werkvennootschap informeert omwonenden over plannen sneltram en modal shift langs A12

Met het voorstellen van het project langs de A12 wil de Werkvennootschap de timing halen om nog voor de zomer een vergunningsaanvraag in te dienen. De sneltram moet samen met de ringtrambus en de toekomstige luchthaventram de modal shift een boost geven en mensen stimuleren om van de auto over te schakelen op alternatieve vervoersmiddelen. Daarbij wordt ook nieuwe fietsinfrastructuur voorzien langs de A12.

De nieuwe haltes die voorzien zijn in het project, moeten volwaardige Hoppinpunten worden. Ze worden voorzien in Willebroek, Londerzeel, Wolvertem, Meise en Strombeek-Bever. Hoppinpunten zijn plekken waar je makkelijk van het ene vervoersmiddel op het andere kan overstappen. Daarom wordt er geïnvesteerd in fietsenstallingen, bushaltes en deelwagens. De halte in Meise bijvoorbeeld moet volgens de plannen een lang groen haltepark worden die de dorpskern met Plantentuin Meise verbinden.

De infoweek voor inwoners van onder andere Meise, Londerzeel en Grimbergen loopt van maandag 29 januari tot en met 1 februari. Meer info en inschrijven kan hier.

Foto: Simulatie Sneltram A12