In Vilvoorde is de Westvaartdijk opnieuw open voor het verkeer, maar de totale herinrichting zal pas in maart klaar zijn.

Nu de Westvaartdijk weer open is, kan het verkeer weer naar Grimbergen, Borght, en Humbeek rijden via de Europasbrug en de Brusselsesteenweg. Wel opletten als het donker is, want er is nog geen straatverlichting. De lantaarnpalen worden pas in maart volgend jaar geleverd.