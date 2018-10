Weyts wil Pepingse dierenbeulen in de cel

Woensdag zijn opnieuw een 80-tal dieren in beslag genomen op een veeboerderij in Heikruis, deel van Pepingen. De uitbaters werden eerder al veroordeeld wegens dierenverwaarlozing. Als het aan minister van dierenwelzijn Weyts ligt, wacht hen deze keer een celstraf.

Woensdag is het Federaal Voedselagentschap opnieuw binnen gevallen in een hoeve in de Eeckhoutstraat in Pepingen. Er werden deze keer een 70-tal schapen, zes kalkoenen en twee ganzen in beslag genomen, die allen zijn overgebracht naar een dierenasiel. De lokale politie bevestigt dat er moest bijstand geleverd worden bij de zoveelste inbeslagname.

De veehouders hebben reeds lang een kwalijke reputatie inzake zorg voor dieren: in april 2017 veroordeelde het Brusselse hof van beroep hen tot geldboetes van 30.000 euro wegens dierenverwaarlozing en legde het koppel ook een definitief verbod op om nog dieren te houden voor landbouwdoeleinden.

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor dierenwelzijn, reageert furieus op deze 'recidive dierenbeulen'. “Wie niet horen wil, zal voelen. We hebben de maximumstraf voor wie dieren herhaaldelijk mishandelt of ernstig verwaarloost, verdrievoudigd tot 18 maanden cel. Als het aan mij ligt gaan die mensen naar de gevangenis.”

(Foto: RINGtv archief)