Wezembeek-Oppem verstuurt zelf oproepingsbrieven

Uit protest tegen de 'foute' oproepingsbrief voor de lokale verkiezingen die Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte 2 weken terug in opdracht van Vlaams minister Liesbeth Homans verstuurde, verzendt het schepencollege van faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem vandaag zelf een tweede 'volkomen legale' oproepingsbrief. Dat meldde het gemeentebestuur gisteren in een 'Bericht aan de bevolking'.

De burgemeesters van de 6 faciliteitengemeenten lieten reeds protest horen tegen het feit dat De Witte alle oproepingsbrieven in het Nederlands opstuurde. Franstaligen die een document in hun taal willen ontvangen, moeten dit aanvragen. De critici verwezen hierbij naar arresten waarin de Raad van State aangeeft dat het voldoende is dat Franstaligen dit slechts één keer om de 4 jaar doen, hetgeen velen de afgelopen jaren al deden. De Raad vermeldde dit een eerste keer in een arrest in 2014 en herhaalde dit op 17 mei 2018. Homans houdt desondanks vast aan de decretale regel dat besturen van deze gemeenten documenten zoals oproepingsbrieven steeds in het Nederlands moeten opsturen en Franstaligen daarna telkens opnieuw een document in hun taal kunnen opvragen.

In het 'Bericht aan de Bevolking' wijst burgemeester Frederic Petit (UF) op het feit dat de oproepingsbrieven die De Witte verstuurde 'geen rekening houden met de keuze van de inwoners die de gemeente geldig registreerde om gedurende 4 jaar te worden bediend in het Frans'. Volgens Petit hebben zich momenteel al meer dan 7.000 van de 8.000 kiesgerechtigden op die manier geregistreerd. Wezembeek-Oppem adviseert alleen de oproepingsbrieven die de gemeente verstuurde in aanmerking te nemen.

"Wij kunnen immers niet garanderen dat de adressen van de sites en de nummers van de stembureaus die vermeld staan op de oproepingsbrieven verzonden door de gouverneur overeenstemmen met de lijsten opgesteld door onze administratie", aldus Petit.