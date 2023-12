Wie betrapt wordt op rijden onder invloed verschijnt sowieso voor politierechtbank

Het terugdringen van alcoholintoxicatie in het verkeer is al jaren één van de beleidsprioriteiten van het parket Halle-Vilvoorde. Tijdens de eindejaarsperiode wordt extra ingezet op sensibilisering en worden er regelmatig controles uitgevoerd.



Al wie de komende weken bij een alcoholcontrole 0,22 ml/l of meer blaast of onder invloed van drugs rondrijdt in de regio Halle-Vilvoorde, zal zich moeten verantwoorden op één van de speciale themazittingen van de politierechtbanken in Halle of Vilvoorde. In Halle vinden die zittingen plaats op 18 en 25 maart, in Vilvoorde op 25 en 26 maart. Bestuurders die in de fout gaan, riskeren een boete tot 16.000 euro en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. De rechter kan ook een alcoholslot opleggen of je verplichten opnieuw te slagen voor je rijbewijs.