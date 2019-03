Wie heeft Yamilette gezien?

Yamilette verdween woensdagavond rond 18u00 uit de woning van haar ouders aan de Dennenlaan, een zijstraat van de drukke Bergensesteenweg. Het meisje werd in 2015 geadopteerd uit Chili, maar spreekt goed Nederlands. Yamilette kampt met complexe psychische problemen door traumatische gebeurtenissen in haar jeugd en was eerder dit jaar ook al eens spoorloos; toen dook ze na enkele uren weer op.

Op het moment dat Yamilette verdween, droeg ze een zwarte valse lederen jas, donkergroene trui, zwarte sportschoenen van het merk Puma en een zwarte legging met een rode en witte streep op de benen. Het meisje lijkt ouder dan ze is.

Wie Yamilette nog heeft gezien, of weet waar ze verblijft, neemt het best contact op met de politiezone Zennevallei. Dat kan via het nummer 02/363.93.00 of via het noodnummer 101. (Foto: familie Vanhassel)