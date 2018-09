Wie is verantwoordelijk voor aanrijding op zebrapad?

De oversteekplaats werd vorig jaar weggehaald door het Agentschap Wegen en Verkeer omdat een zebrapad 70 meter verderop veiliger is, maar nadien terug geschilderd door de gemeente Machelen. De vraag die nu dus rijst: wie is verantwoordelijk voor het ongeval?



Op sociale media werd met een beschuldigende vinger gewezen naar Machelen, maar de gemeente verdedigt zich. “Noch Machelen, noch Agentschap Wegen en Verkeer is de schuldige. Dat is diegene die het ongeval veroorzaakt heeft. Er ligt een zebrapad, dan moet je daarnaar handelen,” zegt burgemeester van Machelen Jean-Pierre De Groef.



Het slachtoffer met verwondingen aan de heup overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Maar mocht Machelen het zebrapad op de gewestweg wel opnieuw schilderen?



“Onze politiezone heeft ook om het zebrapad gevraagd omdat veel mensen er de Woluwelaan oversteken. Wij hebben gevraagd of Agentschap Wegen en Verkeer het wou schilderen, maar geen antwoord gekregen. Nadien hebben we gevraagd of Machelen het zebrapad mocht schilderen. Opnieuw hebben we geen antwoord gekregen. Dan zijn we maar tot actie overgegaan,” zegt De Groef.



De gemeente vraagt nu lichten aan de oversteekplaats, zodat die beter verlicht wordt.